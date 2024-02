Caso Udinese-Cagliari: il ‘giallo’ degli striscioni dei tifosi ospiti

CalcioWeb

Lo scontro salvezza in Serie A tra Udinese e Cagliari si è concluso sul risultato di 1-1. La squadra di Ranieri è stata protagonista di una buona reazione e la gara ha fatto discutere anche per la protesta dei tifosi ospiti. Il motivo? Lo stop all’ingresso dello stadio di due striscioni: “SC87” e “Assenti-Presenti”.

Per questo motivo una parte dei supporter arrivati dalla Sardegna ha scelto di rinunciare alla partita. “Il Cagliari calcio esprime rammarico e perplessità per quanto accaduto ieri a Udine: prima della gara le autorità locali non hanno consentito l’ingresso nel Settore Ospiti di due striscioni, sempre ammessi in occasione di altre gare in trasferta, in nessun modo in grado di violare le norme vigenti. Un episodio che ha portato una parte della tifoseria arrivata dalla Sardegna a non entrare allo stadio”.

“Il club auspica che in futuro, attenzione, solerzia e parità di trattamento siano la guida per un calcio migliore e più vicino ai tifosi, il vero motore di tutto il nostro movimento”, si legge in una nota della società di Giulini.