Champions League 2023/2024: presentato il pallone Adidas della finale | FOTO

CalcioWeb

Torna la Champions League e la UEFA ufficializza il nuovo pallone. “Adidas presenta l’UCL Pro Ball London, il pallone da gioco ufficiale del girone a eliminazione diretta e della finale della Uefa Champions LeagueTM maschile 2023/24”. Lo scrive l’azienda sportiva in una nota. “Realizzato per distinguersi sul più importante dei palcoscenici calcistici, questo pallone celebra l’anfitrione della finale, la città di Londra, con una grafica vibrante che raffigura due leoni ruggenti che combattono tra le stelle. Il leone è simbolo della ricca storia e cultura dell’Inghilterra e della sua capitale, ma rappresenta anche il coraggio e la forza dei giocatori e la maestosità del trofeo più ambito del panorama calcistico europeo”.

“Oltre al nuovo design grafico, il pallone è dotato di una serie di tecnologie adidas a elevate prestazioni, studiate per fornire una precisione millimetrica ai giocatori che si affrontano senza timore su un campo decisivo. L’innovativa texture della superficie Prisma offre ai migliori talenti del calcio europeo una tenuta di palla ancora più precisa. Il rivestimento esterno, in linea con tutti i palloni ufficiali per la Uefa Champions LeagueTM firmati adidas, garantisce un grip sicuro e il controllo completo, mentre la decorazione termosigillata è sinonimo di prestazioni d’eccellenza”.

“Proseguendo la partnership con Common Goal, adidas devolverà l’1% delle vendite nette globali di palloni da calcio a iniziative di cambiamento sociale duraturo in comunità svantaggiate, contribuendo con questo sport a creare un futuro migliore e più inclusivo; adidas è orgoglioso fornitore dei palloni da gioco ufficiali della Uefa Champions League dal 2001 e vanta collaborazioni di grande successo sia nei campionati maschili che in quelli femminili. La finale della Champions League si svolgerà a Londra il 1° giugno 2024 e l’UCL Pro Ball London sarà disponibile per l’acquisto nei negozi adidas e online su adidas.it”.