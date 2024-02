Champions League 2024-2025, la Serie A può avere 7 squadre: ecco perchè è possibile

CalcioWeb

La Champions League cambia format a partire dall’edizione 2024-2025 e l’Italia potrebbe avere addirittura 7 squadre qualificate nel torneo. Si tratta di un caso limite, ovviamente, difficile da raggiungere ma che è comunque possibile secondo regolamento. Scopriamo quali requisiti devono verificarsi affinchè la Serie A possa portare 7 protagoniste in Champions League.

Champions League 2024-2045: i primi 5 posti per la Serie A

La Serie A, così come Premier League, Liga Spagnola e Bundesliga ha 4 slot garantiti. Al termine di questa stagione i piazzamenti potrebbero diventare 5. Il quinto arriverà se l’Italia chiuderà la stagione 2023-2024 al primo o al secondo posto nel ranking UEFA per club. Il piazzamento viene determinato dai risultati ottenuti dalle formazioni italiane nelle tre coppe europee. Attualmente l’Italia è prima davanti a Germania e Inghilterra. Il quinto posto spetterebbe alla quinta classifica in Serie A.

Champions League 2024-2045: il 6° e il 7° posto per la Serie A

Il 6° e il 7° posto sono decisamente più complicati da ottenere. Al 6°, a dirla tutta, potremmo anche farci un pensiero. Arriverebbe se una tra Milan, Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League e non classificarsi fra le prime 5 (considerando già acquisita la possibilità che il 5° posto assegni un biglietto per la prossima Champions League).

Più complicata l’eventualità di portare la settima squadra che si potrebbe verificare solo se Inter, Napoli o Lazio dovessero vincere la Champions e finire fuori dalle prime 5 in campionato: se l’Inter, finalista dell’anno scorso, può sognare di alzare il trofeo, difficilmente finirà fuori dalle prime 5; per Napoli e Lazio appare improbabile trionfare in Europa, più semplice invece vederle fuori dalle prime 5.