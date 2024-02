Champions League, i pronostici degli ottavi di finale: spettacolo in Psv-Dortmund

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della seconda fascia di partite degli ottavi di finale di Champions League e lo spettacolo è assicurato. Nelle prime gare in campo Inter-Atletico Madrid e Psv-Dortmund. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma in circolazione e sono reduci dal netto successo in campionato contro la Salernitana. Gli spagnoli sono una squadra sempre insidiosa e guidati da un allenatore preparato come Simeone. La sfida Psv-Dortmund promette spettacolo tra due squadre con propensione offensiva.

L’Arsenal è una macchina di vittorie ed è considerata una delle favorite alla vittoria finale. La trasferta contro il Porto non si preannuncia comunque facile. Infine Napoli-Barcellona. Gli azzurri hanno deciso di cambiare allenatore con l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Calzona e la situazione è in alto mare. Il rendimento degli spagnoli è stato altalenante.

Champions League, i pronostici degli ottavi

Inter-Atletico Madrid 1x + Under 4.5

Le quote sono a favore dell’Inter (l’1 a 1.73). Il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è stato eccezionale ma la Champions League non è nuova a sorprese. L’Atletico Madrid è una squadra di altissimo livello e la gara di San Siro è aperta a qualsiasi risultato. Pronostico: 1x + Under 4.5.

Psv-Dortmund GG

Si preannuncia una partita scoppiettante Psv-Dortmund e con tante soluzioni offensive. La caratteristica principale degli olandesi è la propensione offensiva e il pubblico di casa è in grado di spingere la squadra al successo. I tedeschi potrebbero pungere in contropiede. Pronostico: GG.

Porto-Arsenal MG 1-3 ospite

I valori in campo sono a favore dei Gunners. La squadra di Arteta è una macchina quasi perfetta ed è la favorita al passaggio del turno. Il 2 non è così scontato, ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 ospite.

Napoli-Barcellona MG 1-3 ospite

Il Barcellona sembra favorito dopo il caos al Napoli. Il club azzurro ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione e il nuovo tecnico Calzona non ha ancora preso le misure. Si preannuncia una partita di sofferenza per la squadra italiana. Pronostico: MG 1-3 ospite.

