Champions League, i pronostici delle prime partite degli ottavi: 4 vittorie

CalcioWeb

La Champions League torna in campo per le partite degli ottavi di finale e la competizione è pronta ad entrare nel vivo. Nelle prime partite in campo il Manchester City contro il Copenhagen. La squadra di Guardiola è fortissima, ma nelle ultime partite ha fatto i conti con qualche prestazione altalenante. Trasferta anche per il Real Madrid sul campo del Lipsia.

Anche la giornata di mercoledì promette grande spettacolo. In campo la prima squadra italiana: si tratta della Lazio di Maurizio Sarri contro la corazzata Bayern Monaco, comunque in difficoltà e reduce dalla batosta contro il Bayer Leverkusen. A chiude la sfida casalinga del Psg contro il Real Sociedad.

Champions League, i pronostici delle prime partite degli ottavi

Copenhagen-Manchester City 2 + over 1,5

Si preannuncia una partita senza storia tra due squadre con valori tecnici completamente diversi. La missione della squadra di Guardiola è chiara: chiudere i conti qualificazione già dalla gara di andata e concentrarsi sul campionato.

Lipsia-Real Madrid 2

Un po’ più di equilibrio nella sfida tra Lipsia e Real Madrid, ma anche in questo caso il risultato non dovrebbe essere in discussione. La squadra di Ancelotti è stata protagonista di un’altra prova di forza contro il Girona e la vittoria della Liga sembra già indirizzata. Il Lipsia occupa la quinta posizione in Bundesliga e nelle ultime cinque partite ha conquistato appena 4 punti.

Lazio-Bayern Monaco 2+over 1,5

Poche possibilità di qualificazione per la Lazio di Maurizio Sarri contro una squadra fortissima come il Bayern Monaco. I tedeschi hanno manifestato qualche lacuna, ma i biancocelesti non sembrano in grado di approfittarne. La Lazio occupa l’8ª posizione in Serie A ed è lontanissima dalle prestazioni della scorsa stagione.

Psg-Real Sociedad 1+NG

Grande occasione per il Psg contro una squadra alla portata, la Real Sociedad. Gli spagnoli occupano la 7ª posizione in Liga e nelle ultime 3 partite hanno conquistato appena due punti. La squadra di Luis Enrique ha blindato la vittoria della Ligue 1 dopo la vittoria contro il Lille e la contemporanea sconfitta del Nizza. Probabile il pronostico 1 da ‘accoppiare’ con il NG.

I pronostici degli ottavi di Champions League: la schedina

Copenhagen-Manchester City 2 + over 1,5

Lipsia-Real Madrid 2

Lazio-Bayern Monaco 2+over 1,5

Psg-Real Sociedad 1+NG