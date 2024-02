Napoli, buona la prima per Calzona: ritrova Osimhen e ferma il Barcellona sull’1-1

CalcioWeb

Esordire sulla panchina del Napoli, davanti al pubblico del Maradona deluso per una stagione al di sotto delle aspettative (ma che gli ha riservato comunque un applauso di benvenuto), agli ottavi di Champions League contro il Barcellona, con un allenamento e mezzo alle spalle, non è roba da tutti. Per questo l’1-1 maturato questa sera fra Napoli e Barcellona può considerarsi un ottimo esordio per Francesco Calzona, neo tecnico del Napoli.

Ci si aspettava ben poco, viste le suddette difficoltà. Ma aver evitato la sconfitta è già tanto. Se ci si aggiunge anche il ritorno al gol di Osimhen, il bicchiere è decisamente mezzo pieno. Alla rete iniziale di Lewandowski, arrivata dopo un’ora di gioco in cui il Barcellona aveva fatto meglio, pur senza meritare il vantaggio, ha risposto proprio il bomber nigeriano con uno smarcamento di fisico (regolare, ma al limite) e una conclusione rabbiosa.

Risultato in bilico per la gara di ritorno in cui, per il solo fattore “Camp Nou”, il Barcellona parte favorito. Ma con un ritrovato Osimhen (e si spera anche una ritrovata serenità), mai dire mai…