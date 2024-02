Conference League, i pronostici dei 16esimi: due colpi in trasferta?

CalcioWeb

Non solo l’Europa League, si avvicinano anche i sedicesimi di finale di Conference League. Nessuna squadra italiana in campo: la Fiorentina, infatti, è già qualificata per gli ottavi di finale della competizione. Nelle prime partite in campo Molde e Olympiacos, rispettivamente contro Legia e Ferencvaros. Trasferta per il Francoforte sul campo del Royale Union SG. Infine Sturm Graz-Slovan Bratislava.

Alle 21 altre partite interessanti: in evidenza la sfida tra Ajax e Bodo-Glimt. Il Betis affronta in casa la Dinamo Zagabria, a chiudere Maccabi Haifa-Gent e la trasferta del Lodogorets contro il Servette. Ecco tutti i pronostici di Conference League della redazione di CalcioWeb.

I pronostici di Conference League dei 16esimi di finale

Molde-Legia MG 1-3 casa

Le quote sono a favore del Molde (l’1 a 2.10 contro il 2 a 3.50). La vittoria dei padroni di casa non è così sicura. Puntiamo sul pronostico MG 1-3 casa.

Olympiacos-Ferencvaros over 1.5

Si preannuncia una partita aperta con i padroni di casa alla ricerca di almeno due gol per indirizzare la qualificazione. Anche il Ferencvaros è in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento.

Royale Union-Francoforte x2

Le quote sono a favore del Royale Union (l’1 a 2.20) ma il Francoforte è una squadra attrezzata e ha tutte le carte in regola per tornare a casa con un risultato positivo. Pronostico: x2.

Sturm Graz-Slovan Bratislava MG 1-3 ospite

Andiamo un po’ contro-pronostico. Il favorito è lo Sturm Graz (quotato a 1.73). Lo Slovan Bratislava è pericoloso in attacco e il pronostico MG 1-3 ospite è assolutamente di valore.

Ajax-Bodo Glimt 1 + over 1.5

L’Ajax è una squadra ‘pazza’ e punta tutto sulla vittoria della Conference League. Gli olandesi sono in ripresa dopo una prima parte di stagione drammatica e la vittoria in casa è d’obbligo.

Betis-Dinamo Zagabria MG 1-3 casa

Betis favorito e con capacità di indirizzare la qualificazione già da stasera. L’1 è quotato comunque basso (1.53), più sicuro il pronostico MG 1-3 casa.

Maccabi Haifa-Gent Under 3.5

Partita aperta a qualsiasi risultato. Le quote sono molto equilibrate e un pareggio non è da escludere. Puntiamo sul pronostico Under 3.5.

Servette-Ludogorets x2

Anche in questo caso andiamo un po’ contro-pronostico con una doppia chance a favore del Ludogorets.

I pronostici di Conference League dei 16esimi: la schedina

Molde-Legia MG 1-3 casa

Olympiacos-Ferencvaros over 1.5

Royale Union-Francoforte x2

Sturm Graz-Slovan Bratislava MG 1-3 ospite

Ajax-Bodo Glimt 1 + over 1.5

Betis-Dinamo Zagabria MG 1-3 casa

Maccabi Haifa-Gent Under 3.5

Servette-Ludogorets x2