“Non ne vado orgoglioso”, la confessione di Buffon: l’errore che non rifarebbe

CalcioWeb

Conciliare la carriera da calciatore, soprattutto se ad alti livelli, a quella scolastica, non è poi così facile. Al giorno d’oggi, i giovani calciatori vengono seguiti dai propri club, quantomeno ad alti livelli, tanto nel percorso di crescita sportiva quanto nel percorso scolastico. Ma in passato non era così semplice. E non sono rari i casi di calciatori che non hanno terminato gli studi, o peggio, di qualcuno che lo ha fatto in maniera non proprio consona. Chiedere conferma a Gigi Buffon.

La confessione di Buffon: “ho comprato il diploma”

Durante “Campioni sotto le stelle”, a Biella, l’ex portiere della Juventus si è lasciato andare a una confessione legata a un errore di gioventù. “Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane – ha raccontato Gigi -. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei. Non lo rifarei perché c’è una nota di scorrettezza, è come una scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie“. Un peccato che spera sarà perdonato: “mi piace pensare che la mia imperfezione dia agli altri un’idea di umanità e mi renda vicino alla gente“.