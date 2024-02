Coppa d’Asia, festa Qatar: trionfo per la seconda volta di fila, ko la Giordania

CalcioWeb

Grande festa per il Qatar in grado di vincere per la seconda seconda volta di fila la Coppa d’Asia. L’ultimo atto è andato in scena al Lusail Stadium di Doha e la sfida contro la Giordania si è conclusa sul risultato di 3-1. Proprio la Giordania, grande sorpresa della competizione, si è fermata ad un passo dall’impresa. Il Qatar conferma così in casa il successo ottenuto nel 2020 negli Emirati Arabi.

A decidere il match la tripletta di Akram Afif, a segno al 22′, al 73′ e al 95′ su rigore. Il gol del momentaneo pareggio è stato realizzato da Yazan Al Naimat al 67′.