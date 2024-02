Coppa d’Africa 2025, c’è l’ok per il Marocco: ma non si gioca a gennaio e febbraio

CalcioWeb

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria della Coppa d’Africa 2024 che è già tempo di pensare all’edizione del prossimo anno. Come confermato da un alto funzionario della Confederazione del calcio africano (CAF), dopo mesi di colloqui e discussioni tra la stessa CAF e la Federcalcio marocchina, è stato deciso che la Coppa d’Africa 2025 si disputerà in Marocco.

Coppa d’Africa 2025 in Marocco: non si gioca più a gennaio e febbraio

Inizialmente, il torneo era stato calendarizzato nei mesi di gennaio e febbraio, come nell’edizione appena conclusa, ma i dubbi sulle condizioni meteorologiche del Marocco in quel periodo dell’anno hanno fatto propendere per un cambio di stagione: la Coppa d’Africa 2025 si giocherà in estate, come nelle edizioni 2021 e 2023. La Coppa d’Africa 2025 sarà, inoltre, la prima con l’aumento dei team partecipanti da 24 a 32.