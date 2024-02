CalcioWeb

E’ arrivato il provvedimento nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese è stato squalificato per un turno dopo il gesto offensivo durante una partita dell’Al Nassr nella Saudi Pro League. Il provvedimento è stato annunciato a Riyadh.

Il calciatore ex Juventus ha perso la testa dopo i cori dei tifosi ospiti a favore di Messi: il portoghese si è prima messo la mano all’orecchio e poi si è lasciato andare ad un gesto volgare. CR7 salterà la partita di campionato dell’Al-Nassr in casa contro l’Al-Hazm stasera e dovrà pagare una multa di 20.000 riyal sauditi (5.333 dollari) all’Al-Shabab, per coprire le spese sostenute dal club che ha presentato la denuncia, più metà dell’importo alla federazione.

Cristiano Ronaldo non è nuovo a questi gesti: lo scorso aprile, uscendo dal campo dopo la partita contro l’Al-Hilal, Ronaldo sembrava afferrarsi i genitali mentre i tifosi cantavano il nome di Messi. Secondo quanto riferito dall’Arabia Saudita, il 39enne ha detto alla commissione che il gesto era di vittoria e comune in Europa.