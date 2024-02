CalcioWeb

Il mondo del calcio piange la morte di Norin Betani, 24enne attaccante dei Copper Queens e degli Indeni Roses. La notizia è stata annunciata della Federcalcio dello Zambia, attraverso un comunicato pubblicato sulla pagine Facebook.

“La FAZ piange l’attaccante dei Copper Queens. La Federcalcio dello Zambia (FAZ) è addolorata per la morte dell’attaccante dei Copper Queens e degli Indeni Roses Norin Betani. Betani è morta mercoledì mattina all’Ospedale universitario dopo che gli era stata diagnosticata una sospetta malaria”.

Il segretario generale della FAZ, Reuben Kamanga, afferma che l’atleta si è presentata al campo mentre non stava bene ed è stata portata in ospedale per un esame approfondito su raccomandazione dei medici della squadra.

“Siamo spiacenti di annunciare la morte di una delle nostre atlete, Norin Betani, che era nella rosa provvisoria per la partita con il Ghana. Betani è stata portata all’ospedale più vicino al campo della squadra, l’ospedale Kanyama Level One, e la FAZ ha coinvolto la famiglia in ogni fase”, afferma Kamanga.

“La paziente è stata ricoverata lunedì all’University Teaching Hospital (UTH) ed è stata sottoposta a cure mediche fino alla sua morte. Lo staff della segreteria della FAZ, i familiari e il suo club (Indeni Roses) hanno lavorato a stretto contatto durante il ricovero dell’atleta”.

Kamanga afferma che “per ora esortiamo tutti i membri della famiglia del calcio a piangere il defunto con dignità e a rispettare la piena privacy che le situazioni mediche a volte richiedono“, dice. Il funerale si terrà a Garden House (Lusaka) a casa dei suoi genitori.