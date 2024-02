FA Cup, il City ai quarti grazie ad un Haaland incontenibile: 5 gol per il norvegese

CalcioWeb

Erling Haaland strepitoso negli ottavi di finale della FA Cup: l’attaccante norvegese ha segnato cinque gol portando il Manchester City ai quarti di finale della competizione, nella vittoria per 6-2 contro il Luton martedì. È stata la sua ottava tripletta in una stagione e mezza con il City e la seconda volta in cui ha messo a segno ben 5 gol in una sola partita. Haaland ha dimostrato di essere tornato pienamente in forma dopo il recente infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese tra dicembre e gennaio. Haaland è stato supportato da un ottimo De Bruyne, che gli ha fornito ben quattro assist.

Il sesto e ultimo gol della squadra di Guardiola porta la firma di Kovacic. Per la squadra di casa doppietta di Clark. Avanti ai quarti anche il Leicester di Enzo Maresca che batte il Bournemouth a domicilio per 1-0 dopo i supplementari. Decisiva la rete di Fatawu al 105.