Apoteosi Costa d’Avorio in Coppa d’Africa. Si è concluso l’ultimo atto della competizione e la partita contro la Nigeria non è stata per nulla banale. La gara disputata allo stadio ‘Alassane Ouattara’ di Abidjan si è conclusa sul risultato di 1-2.

Vantaggio della Nigeria con il gol realizzato da Troost-Ekong al 38′. Nella ripresa la Costa d’Avorio sale in cattedra e ribalta tutto: al 62′ l’ex Milan Kessie sigla il pareggio, all’81’ il gol del trionfo di Sebastien Haller.