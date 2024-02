CalcioWeb

E’ in corso la giornata di Bundesliga in un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre per le zone alte e basse della classifica. Si gioca anche la partita Hoffenheim-Union Berlino, ma l’incontro è stato interrotto sul punteggio di 0-0.

Il motivo? Sul terreno di gioco sono state lanciate palline da tennis in segno di protesta e la sospensione da parte dell’arbitro è stata inevitabile.