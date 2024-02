Icardi goleador: fa esplodere il pubblico in Galatasaray-Sparta Praga | VIDEO

CalcioWeb

Mauro Icardi continua a confermarsi un grande goleador anche in Europa League. E’ andata in scena l’andata dei 16esimi di finale Galatasaray-Sparta Praga e la sfida si è conclusa sul risultati di 3-2. La qualificazione è ancora apertissima.

Il Galatasaray passa in vantaggio con un gol di Demirbay, nella ripresa il pareggio di Preciado. I padroni di casa tornano in vantaggio con un autogol di Krejci, poi il nuovo pareggio di Kuchta. In pieno recupero è il solito Mauro Icardi a realizzare il gol del definitivo 3-2 con una marcatura da bomber vero.