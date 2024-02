L’Integrity Tour fa visita alla Lazio: l’obiettivo è contrastare il fenomeno del match fixing

CalcioWeb

L’Integrity Tour 2023/2024 è stato promosso da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del match fixing, combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Nella giornata di oggi ha fatto tappa a Formello, in casa Lazio ed è andato in scena un incontro con prima squadra e formazione Primavera. Secondo quanto spiega l’Ansa l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme, illustrandone i rischi e le conseguenze e delineando il profilo dei “fixers”, criminali che cercano di coinvolgere i calciatori in truffe sportive e mettendo a rischio la loro carriera.

Infine è stato spiegato il problema legato alle violazioni in materia di betting e alle modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori.