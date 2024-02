L’Inter si conferma più forte e scatta verso lo scudetto: 1-0 contro la Juve | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter vince il big match della 23ª giornata del campionato di Serie A e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. E’ andato in scena lo scontro diretto a San Siro contro la Juventus ed i padroni di casa si sono imposti con l’autogol di Gatti. Nei primi 45 minuti netto dominio della squadra di Simone Inzaghi, poi la reazione nella ripresa dei bianconeri che non ha portato i frutti sperati. L’Inter si porta a +4 sulla Juventus e con una partita da recuperare.

I padroni di casa si schierano con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, gli ospiti rispondono con Vlahovic e Yildiz. La gara si sblocca al 37′: tentativo in rovesciata di Pavard, il difensore Gatti anticipa Thuram e beffa il portiere Szczesny.

Nella ripresa palo di Calhanoglu, poi Allegri si gioca le carte Weah e Chiesa. I cambi non portano i frutti sperati, i nerazzurri controllano. Entrano anche Carlos Augusto, Dumfries e Arnautovic. Il risultato non cambia, finisce 1-0. Prova di forza dell’Inter che si avvicina sempre di più allo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi vola a 57 punti, + 4 sulla Juventus e con una partita in meno.

La classifica

Inter 57

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Bologna 36

Roma 35

Napoli 35

Fiorentina 34

Lazio 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Empoli 18

Salernitana 13