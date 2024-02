Inter-Juventus, spettacolo a San Siro: coreografia e sfottò ai bianconeri | FOTO

CalcioWeb

Inter e Juventus sono in campo per la 23ª giornata del campionato di Serie A in una partita che non ha bisogno di presentazioni per la corsa scudetto. I nerazzurri guidano la classifica con un punto di vantaggio proprio sui bianconeri e con una partita ancora da recuperare.

Anche prima del match grande entusiasmo all’arrivo del pullman nerazzurro. Pubblico della grandi occasioni a San Siro e coreografia mozzafiato della Curva nerazzurra. “A guardia della città, incrociarla è come accogliere una luce, il cui bagliore accecante è quello della notte”, si legge nello striscione.

Poi lo sfottò ai bianconeri: “ultras non rispettati, esami falsati, scudetti rubati, mercati manipolati, arbitri comprati, dirigenti radiati, plusvalenze inventate e dall’Europa espulsi e condannati, bilanci falsati, giocatori dopati”, il messaggio nella prima parte della coreografia.