Inter, Marotta blinda (giustamente) Simone Inzaghi: “professionale e competente”

Inter e Atalanta sono in campo per il recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A e la gara si è sbloccata con un gol di Darmian. Continua il momento eccezionale dei nerazzurri ed i grandi meriti sono di Simone Inzaghi: “gode della stima di tutto il mondo Inter, della società, della proprietà e della tifoseria per merito acquisito. Ha dimostrato grande professionalità e competenza, da parte nostra vogliamo continuare con lui, non solo per i risultati ma anche per il modus operandi che ci convince”. Sono le dichiarazioni di Beppe Marotta, amministratore delegato.

Sul rinnovo, in scadenza nel 2025: “lo affronteremo nel momento giusto, oggi Inzaghi gode della nostra fiducia e lui è contento di rimanere con noi, l’aspetto contrattuale rappresenta un complemento”, aggiunge Marotta.

“Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di aver azzeccato l’allenatore giusto e avere lo stesso allenatore da anni significa dare continuità. C’è un rapporto splendido fra lui e la squadra, abbiamo un gruppo che ha valori come il senso d’appartenenza, la cultura del lavoro, l’umiltà, c’è chi gioca di più e chi gioca di meno ma non ci sono titolari e riserve quanto titolari e co-titolari. L’allenatore poi decide chi fa giocare e sta decidendo bene, sta gestendo questo gruppo nel migliore dei modi”.