Inter, rinviate le visite mediche di Taremi: il motivo

CalcioWeb

L’Inter si prepara per l’anticipo della giornata di Serie A contro la Salernitana con il chiaro obiettivo di allungare sulle rivali per la corsa scudetto. La squadra è forte e la dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato.

Piccolo contrattempo sul passaggio dell’attaccante Mehdi Taremi in nerazzurro: le visite mediche sono state posticipate. L’accordo tra il club nerazzurro e l’iraniano è stato raggiunto e non è in discussione, l’attaccante sbarcherà a Milano in estate a parametro zero.

Secondo quanto riporta l’Ansa la decisione di rinviare le visite mediche fissate per oggi è arrivata per evitare problemi sia allo stesso calciatore che al Porto, visto che dovrà comunque concludere la stagione in Portogallo. Taremi svolgerà le visite mediche con l’Inter in segreto, come già successo con l’attuale centrocampista del Napoli, Zielinski.