Inter da +10 e lode: 4-0 alla Salernitana e fuga scudetto | CLASSIFICA

Partita senza storia nel secondo match della 25ª giornata del campionato di Serie A nel testa-coda tra Inter e Salernitana. La partita non è stata mai in discussione e la squadra di Simone Inzaghi ha messo le cose in chiaro già dai primi minuti. Esordio difficilissimo per Liverani sulla panchina del club granata.

Simone Inzaghi non fa turnover in attacco e si schiera con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Gli ospiti rispondono con Tchaouna, Candreva e Dia. Avvio devastante dei nerazzurri e partita già in archivio dopo 40 minuti con i gol di Thuram, Lauraro Martinez e Dumfries. Nel primo tempo anche l’infortunio di Boateng.

Nel secondo tempo l’Inter non rischia, controlla e vince con il punteggio di 4-0 con un gol di Arnautovic a tempo scaduto. La squadra di Inzaghi si porta a 63 punti, +10 sulla Juventus.

La classifica

Inter 63

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 42

Roma 38

Lazio 37

Fiorentina 37

Torino 36

Napoli 35

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13