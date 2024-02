Chapeau Inzaghi, l’Inter è una macchina perfetta: il tecnico è l’artefice del dominio nerazzurro

CalcioWeb

Un altro dominio dell’Inter nel campionato di Serie A. E’ andata in scena la partita della 26ª giornata del massimo torneo italiano sul campo del Lecce ed è arrivata l’ennesima prova di forza della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico continua a confermarsi uno dei migliori allenatori al mondo e ha costruito una macchina perfetta. I nerazzurri sono ad un passo dalla vittoria dello scudetto e con ampio margine, in Champions League è una delle candidate al successo.

In Serie A è arrivata l’ennesima prova di forza contro il Lecce e la sfida del ‘Via del Mare’ non è stata mai in discussione. Il risultato di 0-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. L’Inter mette la partita in ghiaccio già al 54′ con i gol di Lautaro Martinez e Frattesi. Al 56′ è ancora il ‘Toro’ a siglare la doppietta personale, al 68′ de Vrij chiude definitivamente i conti. L’Inter si riporta a +9 sulla Juventus e con una partita ancora da recuperare. Il miracolo Inter porta la firma di Simone Inzaghi.

Classifica Serie A

Inter 66 Juventus 57 Milan 52 Bologna 48 Atalanta 45 Roma 41 Lazio 40 Fiorentina 38 Napoli 37 Torino 36 Monza 36 Genoa 33 Empoli 25 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 23 Sassuolo 20 Verona 20 Cagliari 20 Salernitana 13