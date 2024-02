Juve, che batosta! Pesante sconfitta con l’Udinese, Inter sempre più lontana

CalcioWeb

La 24ª giornata di Serie A è terminata oggi col posticipo del lunedì tra Juventus e Udinese. Festa bianconera allo Stadium, ma non per i padroni di casa: è l’Udinese, infatti, a festeggiare per un’importante vittoria.

La squadra di Allegri incassa una pesante sconfitta e perde punti preziosi. Giannetti decide il match, con un gol al 25′. I padroni di casa nulla hanno potuto per cambiare le sorti della partita. L’Inter adesso è in cima alla classifica a ben 7 punti di distanza dai bianconeri, fermi a 53 punti. Col successo di questa sera l’Udinese è in 15ª posizione a 22 punti.

La classifica di Serie A

Inter 60 Juventus 53 Milan 52 Atalanta 42 Bologna 39 Roma 38 Fiorentina 37 Lazio 37 Napoli 35 Torino 33 Monza 30 Genoa 29 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 22 Empoli 21 Sassuolo 20 Verona 19 Cagliari 18 Salernitana 13