Juventus, Alcaraz al J Medical: inizia l’avventura in bianconero | VIDEO

E’ iniziata ufficialmente l’esperienza di Carlos Alcaraz alla Juventus. Il club bianconero ha piazzato un colpo importante in grado di spostare gli equilibri per la corsa scudetto e le aspettative sono altissime. Il club bianconero ha definito la trattativa con il Southampton in prestito a 3 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 49.

Il calciatore argentino è in grado di regalare soluzioni importanti nel centrocampo bianconero. Sono iniziate le visite mediche per il nuovo acquisto della Juventus. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero attraverso un messaggio e un video pubblicato sul profilo X del club.

Carlos Alcaraz è arrivato al J|Medical! 📍🇦🇷 pic.twitter.com/ALtVuG891T — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024