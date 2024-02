CalcioWeb

La Juventus continua a muoversi sul calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra più forte per il futuro. Il club bianconero ha confermato l’arrivo di Francisco Martin Barido, trequartista argentino classe 2008.

La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale: “Francisco Martin Barido è un nuovo calciatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile”.

Chi è Francisco Martin Barido

Calciatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, Francisco Martin Barido è un trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese. E’ paragonato a Soulé per caratteristiche di gioco. Si tratta di un calciatore forte sotto l’aspetto qualitativo, mancino e con grandissime capacità in fase di assist. I bianconeri hanno superato la concorrenza del Barcellona.