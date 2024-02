CalcioWeb

Brutta giornata per la Lazio di Claudio Lotito, sconfitta nel match della 25ª giornata del campionato di Serie A dal Bologna con il punteggio di 1-2. I biancocelesti sono in lotta per la qualificazioni ai quarti di Champions League (1-0 all’andata contro il Bayern Monaco) e in campionato occupano attualmente l’8ª posizione.

In attesa di completare la stagione, il numero uno biancoceleste potrebbe acquisire un’altra squadra. Secondo quanto riporta ‘La casa di C’, la politica regionale avrebbe proposto a Claudio Lotito di rilevare il Barletta calcio. I primi contatti sarebbero già avvenuti. Il club sta vivendo una stagione difficile e l’arrivo di Lotito potrebbe rappresentare la svolta.

Lotito, dopo la Salernitana, potrebbe rilevare un altro club oltre alla Lazio per continuare ad imporsi nel mondo del calcio.