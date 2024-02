Scandalo in Liga: tifoso molesta Ocampos in Vallecano-Siviglia | VIDEO

CalcioWeb

Grave episodio in occasione dell’ultima partita della 23ª giornata della Liga spagnola tra Vallecano e Siviglia. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-2: vantaggio degli ospiti con un gol realizzato da En Nesyri, passano 10 minuti e Isi Palazon trova il pareggio. Nel finale del primo tempo è ancora En Nesyri a siglare il definitivo 1-2.

“Il Sevilla FC si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate previste dal regolamento affinché tale comportamento non si ripeta su un campo di calcio, e questo è stato comunicato alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo.

Infine, il Sevilla FC trasmette il suo massimo sostegno a Lucas Ocampos, che ha dimostrato grande professionalità e competenza , nonostante l’atteggiamento inaccettabile del tifoso che lo ha rimproverato”.

Il riferimento è al gesto di un tifoso del Vallecano durante il match: Ocampos si avvicina a bordocampo per battere una rimessa laterale quando un tifoso, approfittando della vicinanza del campo alle tribune, lo ha toccato in modo osceno sul fondoschiena. “Spero che la Liga prenda la cosa con serietà, come con il razzismo”, le prime parole del calciatore.

They did my man Lucas Ocampos dirty here. 😭 pic.twitter.com/eTy3NGxu2J — SiuL 🇲🇽 (@thfcSiuL) February 6, 2024