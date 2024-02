Lotta salvezza e promozione in Serie A: le previsioni dei bookmakers

CalcioWeb

E’ il momento dei bilanci dopo la 25ª giornata del campionato di Serie A. Continua la crisi della Salernitana, nonostante il cambio di allenatore. I granata hanno rimediato un’altra sconfitta nella sfida contro l’Inter e la situazione di classifica è sempre più drammatica. Secondo i bookmakers la quota retrocessione è crollata a 1,07, su Goldbet e Better, seguiti dal Verona, offerto a 1,60 dopo il pareggio contro la Juventus.

Poi il Cagliari di Ranieri, senza vittorie da oltre un mese e il ritorno in Serie B è quotato 1,65. La cura Nicola continua a portare frutti all’Empoli: la retrocessione dei toscani sale a 2,25. Situazione difficile anche in casa Sassuolo (retrocessione a 2,50) e il Frosinone (a 3).

La promozione in Serie A

Anche il campionato di Serie B entra sempre più nel vivo. Il Palermo, dopo la vittoria contro il Como, è la prima rivale della Cremonese in quota per un posto nella prossima Serie A. Secondo Snai e Sisal il ritorno dei rosanero nel massimo campionato si gioca tra 1,80 e 1,85, mentre quello della Cremonese si gioca a 1,85.

La promozione del Parma, primo in classifica, non è più nemmeno quotata. In corsa anche il Venezia proposto a 1,90, il Como a 2,50. Più difficile il salto del Catanzaro (a 7,50) e del Cittadella (a 16). Infine la Sampdoria a 33.