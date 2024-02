Lukaku con una mano puntata alla tempia: il motivo dell’esultanza | VIDEO

CalcioWeb

La Roma strappa un pareggio importantissimo sul campo del Feyenoord nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il protagonista è stato Romelu Lukaku, autore del gol del pareggio per il definitivo 1-1.

“Free Congo DR. Stop the genocide”: il belga ha lanciato sui social il messaggio dopo la partita. Il calciatore della Roma ha postato la foto della sua esultanza dopo il gol con il gesto dei calciatori della Repubblica Democratica del Congo durante la Coppa d’Africa.

Una mano puntata alla tempia a forma di pistola e un’altra a coprire la bocca per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese, da diversi anni in una condizione di vera e propria guerra civile per via dei ripetuti scontri tra forze armate governative e milizie ribelli M23.

Lukaku | Congo | Genocide (🇨🇩) pic.twitter.com/0QsFjdCf0P — 𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗘; (@asromaarchive) February 15, 2024