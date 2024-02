Manchester City, futuro incerto per De Bruyne: tre soluzioni al vaglio

CalcioWeb

Kevin De Bruyne è uno dei migliori calciatori in circolazione ed è rientrato in campo dopo un infortunio. Il calciatore del Manchester City si prepara a trascinare la squadra nella seconda parte della stagione ed è in contatto per definire il futuro. “Io spero che resti con noi, ne sarei felice”, è il messaggio del tecnico Pep Guardiola al calciatore belga.

Il calciatore è legato da un altro anno di contratto con il club inglese e nel giugno 2024 si libererà. Secondo quanto riporta The Athletic l’estate scorsa il calciatore ha rifiutato un’offerta da 70 milioni a stagione dall‘Arabia Saudita e già dalla prossima estate potrebbe registrarsi un ritorno di fiamma, subito dopo Euro2024.

De Bruyne, le altre offerte

Questa volta il calciatore potrebbe prendere in seria considerazione l’offerta ed iniziare una nuova avventura della carriera. Sul piatto del calciatore anche l’offerta di rinnovo con il Manchester City e le offerte dalla MLS. Tutto è nelle mani del belga.