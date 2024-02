“Sempre tu Maresca”, il migliore in campo di Inter-Juventus è l’arbitro

CalcioWeb

Il protagonista di Inter-Juventus, sfida valida per la scontro scudetto in Serie A, è stato Maresca. L’ex centrocampista? No. Un portiere? Un difensore? Un attaccante? No. L’arbitro. E’ il momento dei bilanci dopo la gara di San Siro e l’ennesima prova di forza della squadra di Simone Inzaghi. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol del difensore Gatti. I nerazzurri volano a +4 sui bianconeri con una partita da recuperare e la corsa scudetto è sempre più indirizzata verso Milano.

Il protagonista della partita è stato Fabio Maresca, arbitro 42enne di Napoli. Il fischietto ha dimostrato una grande abilità nella gestione del match e la prestazione del direttore di gara è stata praticamente perfetta. Maresca ha dimostrato un controllo assoluto della partita sin dall’inizio e ha gestito le situazioni difficili con calma e autorità. In periodo in cui l’arbitraggio è spesso al centro delle polemiche, Fabio Maresca ha dimostrato di essere un arbitro di livello assoluto.

Le qualità dell’arbitro Maresca

La prestazione di Maresca è stata ancora più significativa alla luce delle recenti polemiche e sospetti che circolavano sugli arbitri italiani. Tutto è nato dagli errori arbitrali nelle ultime partite con riferimento particolare alle gare dei nerazzurri e al recente servizio delle ‘Iene’ sulle anomalie nel sistema arbitrale.

In campo si sono registrati pochi motivi di disappunto dai calciatori e questo è stato il merito di un metro di giudizi condiviso dai protagonisti in campo. L’ammonizione a Vlahovic è giustissima, così come quella nei confronti del tecnico Simone Inzaghi. Il giallo più discutibile è quello di Danilo (diffidato e out contro l’Udinese) ma anche in questo caso la decisione sembra corretta. L’autogol di Gatti è assolutamente regolare e le polemiche per un possibile tocco di mano di Thuram non hanno trovato conferme.

La partita Inter-Juventus ha fatto finalmente discutere per le giocate in campo, le prestazioni eccezionali di Calhanoglu, Pavard, Bremer o Szczesny, l’errore di Vhalovic e l’atteggiamento rinunciatario dei bianconeri in alcune fasi della partita. Nemmeno una polemica sull’arbitraggio. “Sempre tu Maresca”, vero Conte?