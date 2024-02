Marsiglia, esonerato Gattuso: fatale la sconfitta contro il Brest

CalcioWeb

E’ già finita l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia. Il club francese ha deciso il ribaltone in panchina dopo la sconfitta in Ligue 1 contro il Brest e in generale un rendimento deludente in stagione.

“Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Abbiamo toccato il fondo, ora è il momento di prenderci le nostre responsabilità”, aveva detto dopo la sconfitta in superiorità numerica contro il Brest. In mattinata è andato in scena un confronto e il club francese ha deciso per l’esonero dell’allenatore italiano.

Il Marsiglia occupa la 9ª posizione in classifica e in campionato non vince da sette giornate. In 22 partite ha conquistato 30 punti ed il rendimento non è stato considerato all’altezza.