Mbappè-Real Madrid, accordo firmato due settimane fa: l’indiscrezione dalla Spagna

Kylian Mbappe e il Real Madrid hanno chiuso e firmato due settimane fa un accordo in base al quale dal 1° luglio l’attaccante francese diventerà un nuovo giocatore per i Blancos. E’ quanto comunicato dai giornali sportivi spagnoli questa mattina.

Nei giorni scorsi uno dei club più potenti del panorama calcistico ha esplorato la possibilità di presentare un’offerta all’ancora attaccante del PSG, ma l’entourage del giocatore ha rifiutato ogni proposta perché Kylian ha già preso un impegno con il Real Madrid.

Quando martedì scorso il calciatore ha incontrato il presidente del PSG per informarlo che il 30 giugno avrebbe lasciato il club, gli ha chiesto di non presentargli alcuna nuova offerta di rinnovo. Il motivo di questa richiesta? Aveva già firmato il contratto che lo legherà al Real Madrid per cinque stagioni.

Gli accordi tra Real Madrid e Mbappè

Nei primi giorni di gennaio il Real Madrid ha contattato l’entourage di Mbappé per sapere se il piano concordato nel maggio dello scorso anno fosse ancora in vigore e non ci fossero cambiamenti. La risposta è stata positiva. In quella telefonata di inizio gennaio, José Ángel Sánchez, la persona che ha condotto le trattative per conto del club spagnolo, ha invitato a riprendere le trattative al più tardi all’inizio di febbraio, senza ritardare, con l’obiettivo di chiudere e firmare il contratto il prima possibile.

Il Real Madrid ha voluto far capire a Mbappè e al suo entourage che il calciatore francese non era indispensabile al club, chiedendo concretezza e chiarezza nella negoziazione. Con Bellingham e Vinicius già confermati, infatti, il Real Madrid non aveva alcuna urgenza di portare in Spagna Mbappè, ma voleva sapere se poter contare su di lui o meno per programmare la prossima stagione.

Sulla base dell’accordo raggiunto da entrambe le parti nel maggio 2022, la trattativa è stata relativamente semplice, anche se ci sono stati alcuni punti di disaccordo, principalmente nella sezione relativa ai diritti d’immagine.

Dopo aver aggiustato alcuni dettagli, l’attaccante francese arriverà come il più pagato della rosa in base al suo status non ufficiale di miglior giocatore del mondo, ma con uno stipendio non troppo lontano da quello dei giocatori che guadagnano di più in rosa.