Messi in panchina: pesante contestazione dei tifosi a Hong Kong | FOTO

Leo Messi non è sceso in campo per l’amichevole pre-stagione dell’Inter Miami a Hong Kong ed i tifosi hanno contestato duramente il calciatore ex Psg e David Beckham. L’argentino soffre di uno stiramento muscolare ed è rimasto in panchina nella vittoria contro una selezione di Hong Kong.

I tifosi avevano pagato biglietti a caro prezzo per assistere alle prestazioni di Leo Messi e l’assenza del campione del mondo ha suscitato l’ira dei 38.323 spettatori. Qualcuno ha pagato oltre 600 euro per acquistare un biglietto. “Vogliamo Messi”, è il coro dei tifosi nel secondo tempo. Nei minuti finali si sono intensificati i fischi fino alla pesante contestazione.

Beckham è stato coperto dalle urla ed i fan hanno manifestato la loro rabbia con un gesto del pollice verso il basso. “Il governo, così come i tifosi, sono estremamente delusi. Gli organizzatori devono fornire spiegazioni a tutti gli appassionati di calcio”, hanno reagito le stesse autorità di Hong Kong.

“Ci scusiamo con il pubblico – ha detto invece il tecnico dell’Inter Miami, ‘Tata’ Martino -. Mi rendo conto che tutti avrebbero voluto vedere Messi, però Leo non era proprio in condizioni di giocare”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.