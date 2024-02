Milan-Napoli: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La domenica della 24ª Giornata di Serie A si chiude con una sfida di grande spessore. Lo scenario è lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. Il big match è quello fra Milan e Napoli. I rossoneri cercano una vittoria per consolidare il piazzamento Champions, un successo in un big match nei quali spesso i ragazzi di Pioli hanno steccato in stagione. Il Napoli, a sua volta, ha bisogno di punti per risalire la china e ottenere un po’ di fiducia. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Squalificati: Reijnders | Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, Tomori

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.

Squalificati: Mario Rui | Indisponibili: Osimhen

All. Mazzarri

Il pronostico di Milan-Napoli

Il Milan è in grande forma e il filotto di 8 risultati utili consecutivi ha permesso ai rossoneri di rientrare pienamente in corsa per lo scudetto. Il Napoli è forte individualmente ma la squadra non sembra ‘sposarsi’ al meglio con le idee di Walter Mazzarri. Il Milan è favorito ma la gara è aperta a qualsiasi risultato. Pronostico: MG 1-3 casa.

L’orario di Milan-Napoli

La partita Milan-Napoli si giocherà alle ore 20:45 di domenica 11 febbraio presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La diretta tv di Milan-Napoli

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).