CalcioWeb

Obiettivo riscatto in campionato in casa Milan dopo la pesante sconfitta contro il Monza. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla qualificazione agli ottavi di Europa League ed è in campo in vista della sfida contro la pericolosa Atalanta. Il pericolo numero uno si chiama De Ketelaere, grande ex della partita.

“De Ketelaere? Maldini e Massara non avevano preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”. Sono le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match contro la compagine di Gasperini.