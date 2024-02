Napoli-Barcellona: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Si completa il programma delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League ed è altissima l’attesa per la sfida tra Napoli e Barcellona. La squadra italiana è reduce dal ribaltone in panchina con l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Calzona. Gli azzurri sono reduci dal deludente pareggio contro il Genoa e in generale prestazioni da dimenticare. I blaugrana sono una squadra forte ma nel corso della stagione hanno manifestato limiti.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Traore, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. A disposizione: Pena, Astralaga, Casado, Cubarsi, Hector Fort, Romeu, Sergi Roberto, Fermin Lopez, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Marc Gulu.

Il pronostico di Napoli-Barcellona

Il Barcellona sembra favorito dopo il caos al Napoli. Il club azzurro ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione e il nuovo tecnico Calzona non ha ancora preso le misure. Si preannuncia una partita di sofferenza per la squadra italiana. Pronostico: MG 1-3 ospite.

L’orario di Napoli-Barcellona

La partita tra Napoli-Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League, è in programma mercoledì 21 febbraio alle 21:00 allo stadio “Maradona” di Napoli.

La diretta tv di Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona, sfida degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta su Prime Video.