Napoli-Osimhen, confronto: l’attaccante anticipa il rientro

L’attaccante Victor Osimhen è reduce dalla delusione in finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. La stagione dell’attaccante del Napoli non decolla e continuano a circolare voci sul futuro.

Secondo quanto riporta Sky Sport è andato in scena un confronto tra Osimhen e la società in vista dei prossimi appuntamenti del Napoli e la decisione è stata quella di anticipare il rientro a domani mattina. Il nigeriano potrebbe ritornare a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida casalinga contro il Genoa.