Napoli-Verona: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Nella 23ª Giornata di Serie A il Napoli affronta il Verona nella sfida pomeridiana di domenica al “Maradona”. I partenopei sono alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarne le ambizioni europee. Gli scaligeri, dopo 14 cessioni e 8 acquisti nel mercato invernale, dovranno ritrovare la quadra e uscire con qualche punto dalla trasferta in Campania non potrebbe che essere un fattore positivo. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni Napoli-Verona

Napoli (3-4-3): Gollini; Østigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Meret, Olivera, Osimhen, Zielinski

All. Mazzarri

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

All. Baroni

Il pronostico di Napoli-Verona

Andamento altalenante per un Napoli alla ricerca della propria, vera, identità. La partita in casa contro un Verona combattivo ma totalmente rivoluzionato dal mercato potrebbe essere la chance perfetta per mettersi in tasca 3 punti importanti per non perdere terreno dall’Europa. Scegliamo l’1 fisso.

L’orario di Napoli-Verona

La partita fra Napoli e Verona è in programma domenica 4 febbraio, alle ore 15:00, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

La diretta tv di Napoli-Verona

Napoli-Verona sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).