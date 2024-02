Napoli-Verona, rigore netto non fischiato per un fallo su Swiderski, dubbio Kvara

CalcioWeb

Vittoria in rimonta del Napoli e polemiche per un episodio arbitrale nel match contro il Verona nella 23ª giornata del campionato di Serie A. Beffa per la squadra di Baroni nei minuti finali e soprattutto un episodio in grado di scatenare polemiche.

Prestazione compatta degli ospiti e gol del vantaggio firmato da Diego Coppola al 72′. L’ex della partita Ngonge trova il gol del pareggio, poi è una magia di Kvara a siglare il definitivo 2-1.

Nel finale si è registrato un episodio che ha scatenato la furia degli ospiti: cross in area di rigore, il napoletano Di Lorenzo inciampa e travolge Swiderski. L’arbitro non fischia, il Var non individua l’irregolarità. Proteste anche del Napoli per un intervento di Cabal su Kvaratskhelia nei primi minuti. Episodio dubbio.