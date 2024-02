Nuovo allenatore Bari, Cannavaro in pole ma non solo: tutti i nomi in lista

CalcioWeb

Pasquale Marino non è più l’allenatore del Bari. Dopo la gara contro il Palermo la società ha optato per un cambio in panchina al quale, si spera, possa legarsi anche un cambio di rotta per evitare lo spettro della retrocessione in Serie C. Dopo l’esonero di Mignani e quello di Marino, il Bari si prepara a cambiare il terzo allenatore in stagione.

Nuovo allenatore Bari: Fabio Cannavaro in pole

Il nome caldo per la panchina barese sarebbe quello di Fabio Cannavaro, affiancato dal fratello Paolo. Il profilo del Campione del Mondo 2006 è venuto fuori da un conciliabolo che nella notte di venerdì sarebbe avvenuto fra Aurelio De Laurentiis, patron della Filmauro e il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, nel quale sarebbero state tracciate le linee guida della ripartenza. L’identikit disegnato è quello di un allenatore di personalità, in grado di affrontare le difficoltà di classifica, i malumori della piazza e qualche grana nello spogliatoio. Un compito di certo non facile per chiunque.

Nuovo allenatore Bari: tutti i nomi in lista

Il nome di Fabio Cannavaro non è l’unico sulla lista del club pugliese secondo “La Gazzetta dello Sport”. L’esperto Iachini è uno dei profili valutati con attenzione. Occhio anche a Javorcic, ex Venezia, nonchè a Moreno Longo che avrebbe chiesto un contratto di 2 anni e mezzo, come quello ancora in essere con il Como. Da escludere un ritorno di Mignani che avrebbe ancora un contratto fino al 2025.