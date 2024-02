Paura per Gerson, l’ex Roma colpito da malore: il primo bollettino

CalcioWeb

Sono stati momenti di grande paura per Gerson, calciatore brasiliano ex Roma e Fiorentina. Si tratta di un centrocampista classe 1997 protagonista anche nel campionato italiano. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Fluminense, Roma, Fiorentina, Marsiglia e Flamengo. Attualmente indossa la maglia del club brasiliano.

Il calciatore ha accusato un malore in allenamento, come confermato direttamente dal Flamengo attraverso un messaggio pubblicato sul profilo X. “Il calciatore Gerson ha lamentato dolori addominali quando è arrivato al Training Center ed è stato portato all’ospedale per accertamenti. I risultati hanno mostrato idronefrosi con infezione renale. Dopo la valutazione dello specialista, il calciatore resterà ricoverato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e proseguire le cure mediche”.