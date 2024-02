Pronostici Serie A 25ª Giornata: trasferte interessanti e Multi Gol, la schedina

CalcioWeb

Dopo la tre giorni di coppe europee ritorna la Serie A con la 25ª Giornata che parte dal venerdì e si conclude domenica sera. Tante le sfide interessanti con l’Inter che proverà a scappare sfruttando le trasferte di Juventus e Milan, lo scontro diretto dal profumo europeo tra Lazio e Bologna, il Napoli e la Roma a caccia di punti. Vediamo i pronostici e le analisi della redazione di Calcioweb.

Pronostici Serie A, le sfide della 25ª Giornata

Torino-Lecce 1X+Under 4.5

La gara inaugurale della 25ª Giornata. Il Torino ospita il Lecce, forte di 5 risultati utili nelle ultime 5 gare disputate, con 9 punti raccolti. Una sola vittoria e quattro sconfitte invece per i salentini. Puntiamo sul fattore campo dei granata e sulla loro solidità difensiva (20 gol in 24 giornate): 1X + Under 4.5.

Inter-Salernitana 1

Testa coda fra l’Inter prima della classe e la Salernitana ultima. I nerazzurri faranno turnover in vista della Champions, i campani accolgono Liverani in panchina per un esordio complicatissimo. Difficile non propendere per l’1 fisso.

Napoli-Genoa MG 1-3 Casa

Il Napoli si trova a 3 punti dall’Europa e a 7 dalla zona Champions. Perdere ancora terreno vorrebbe dire ridurre al lumicino la speranza di giocare nell’Europa che conta anche la prossima stagione. Servono punti, soprattutto in casa. La gara contro il Genoa, nonostante l’assenza di Osimhen, non si può sbagliare, seppur il Grifone abbia perso solo una partita nelle ultime cinque. Puntiamo sul Multi Gol 1-3 Casa dei partenopei.

Verona-Juventus X2+Under 4.5

Tre passi falsi consecutivi e la voglia di invertire la rotta. Se vuole tenere vive le speranze scudetto, la Juventus non può più sbagliare. Ma la trasferta di Verona è ostica: già all’andata gli scaligeri avevano messo in difficoltà i ragazzi di Allegri capaci di spuntarla solo nel finale. Propendiamo per l’X2 dando fiducia ai bianconeri, accoppiato in combo a un Under 4.5 visti i 15 gol subiti dai bianconeri e i 21 segnati dal Verona in 24 partite.

Atalanta-Sassuolo 1

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 per l’Atalanta che ha raccolto 13 punti. I bergamaschi stanno vivendo un ottimo momento e vorrebbero consolidare il piazzamento Champions League. Diametralmente opposto il momento del Sassuolo che nelle ultime 4 gare ha raccolto appena 1 punto, stessa lunghezza che separa i neroverdi dalla zona retrocessione. Per noi è 1 fisso.

Lazio-Bologna Under 4.5

Lazio-Bologna è una delle gare più equilibrate di questo turno. Due squadre che hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 gare giocate, sono in fiducia e hanno vinto le rispettive partite in mezzo alla settimana: la Lazio battendo il Bayern, il Bologna superando la Fiorentina nel recupero. Potrebbe subentrare un po’ di stanchezza in una sfida fra due ottime difese (24 gol subiti dalla Lazo, 22 dal Bologna). Scegliamo, quindi, un Under 4.5 in una sfida aperta a ogni risultato.

Empoli-Fiorentina MG 1-3 Ospite

Derby toscano fra l’Empoli che cerca punti per staccarsi dalle zone calde della bassa classifica e la Fiorentina che vuole tornare sul treno che porta in Europa. Il potenziale offensivo dei viola è senza dubbio elevato, la difesa dell’Empoli è la 5ª più battuta del campionato: Multi Gol 1-3 Ospite.

Udinese-Cagliari 1X

Scontro di bassa classifica con importanti punti salvezza in palio. L’Udinese viene da 5 punti raccolti nelle ultime 5, 4 nelle ultime 2 gare, galvanizzata da un’importante vittoria sul campo della Juventus. Il Cagliari perde da 4 gare consecutive. I bianconeri proveranno a non fargli invertire il trend: 1X.

Frosinone-Roma MG 1-3 Ospite

Derby laziale tra Frosinone e Roma. I ciociari sono a +4 sulla zona retrocessione, hanno subito una flessione nell’ultimo periodo, ma sono una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. La Roma cerca punti per tenere il passo delle squadre che lottano per le zone europee, ma potrebbe aver lasciato sul campo del Feyenoord qualche energia di troppo. Puntiamo sul Multi Gol 1-3 Ospite in favore dei giallorossi, quarto miglior attacco della Serie A.

Monza-Milan MG 1-3 Ospite

La sfida tra Monza e Milan chiude la giornata di Serie A. I brianzoli non perdono da 3 partite e sono tranquilli a centro classifica. I rossoneri vengono dal successo per 3-0 sul Rennes che, seppur abbia tolto qualche energia, ha contribuito a dare fiducia anche per la rincorsa al secondo posto, distante appena una lunghezza. Fuori casa il Milan ha segnato 26 gol in 12 partite, i rossoneri sono il secondo miglior attacco del campionato: Multi Gol 1-3 Ospite.

Pronostici Serie A 25ª Giornata: la schedina

Torino-Lecce 1X+Under 4.5

Inter-Salernitana 1

Napoli-Genoa MG 1-3 Casa

Verona-Juventus X2+Under 4.5

Atalanta-Sassuolo 1

Lazio-Bologna Under 4.5

Empoli-Fiorentina MG 1-3 Ospite

Udinese-Cagliari 1X

Frosinone-Roma MG 1-3 Ospite

Monza-Milan MG 1-3 Ospite