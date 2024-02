“Real Madrid-Siviglia è da rigiocare”: proteste furiose in Liga spagnola

CalcioWeb

La 26ª giornata della Liga spagnola ha confermato la forza del Real Madrid: la squadra di Carlo Ancelotti è la netta favorita alla vittoria del titolo. La gara dei Blancos contro l’insidioso Siviglia si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Modric all’81’. Il Real Madrid si conferma in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sulla sorpresa Girona.

La partita del campionato spagnolo ha portato anche motivi di discussione per alcune decisioni arbitrali. In più nel corso del match l’arbitro si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato il quarto uomo e l’episodio ha alzato un vero e proprio polverone. Il motivo? Secondo un dibattito social, il direttore di gara Carlos Fernandez Buergo, non ha la licenza per comunicare con il Var e il suo assistente.

I tifosi del Siviglia hanno chiesto a gran voce la ripetizione della partita per un problema regolamentare, ma le speranze di successo sono veramente basse.