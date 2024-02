Real Madrid, Vinicius nominato Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unesco

CalcioWeb

Vinícius Junior è uno dei calciatori più talentuosi nel mondo del calcio e continua a trascinare il Real Madrid con grandi prestazioni. Negli ultimi mesi è stato vittima di pesanti insulti razzisti e adesso è arrivato un importante riconoscimento: il brasiliano è stato nominato Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unesco.

A consegnare la lettera di nomina è stata Audrey Azoulay dell’Unesco, durante una cerimonia presso il centro di allenamento del Real Madrid. Il calciatore brasiliano è diventato un simbolo della lotta contro il razzismo nel calcio spagnolo.

“Essere nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco a 23 anni è più di un onore, è una vittoria e un dovere che porterò per il resto della mia vita. Certo, voglio essere riconosciuto come un grande giocatore, ma anche come un cittadino che si è sforzato di far accadere le cose. Combatto per l’istruzione da quando avevo 19 anni, con le mie risorse, e il mio istituto sta crescendo sempre di più in Brasile”, le prime parole del calciatore.

Questa è la seconda volta nella storia dell’Unesco che un calciatore brasiliano viene nominato Ambasciatore di Buona Volontà. Il predecessore fu Edson Arantes do Nascimento, noto anche come “Pelé”.