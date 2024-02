Rennes-Milan: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Dopo il ko per 4-2 sul campo del Monza, il Milan torna in Europa League per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. Il 3-0 di San Siro consente ai rossoneri di avere un buon margine per gestire la gara, ma vista la sconfitta subita in campionato, Pioli vorrebbe evitare un secondo ko consecutivo. Il Rennes, dal canto suo, proverà il tutto per tutto per ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Rennes-Milan

Rennes (4-4-2) – Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

Il pronostico di Rennes-Milan

Forte del 3-0 di San Siro, il Milan si approccia alla trasferta sul campo del Rennes con un buon vantaggio da gestire. Il Rennes proverà il tutto per tutto per rimontare, lasciando spazio ai rossoneri che dovranno essere cinici e aumentare il bottino di reti a disposizione: ci aspettiamo almeno un gol a testa.

L’orario di Rennes-Milan

Rennes-Milan si giocherà alle ore 18:45 presso lo stadio Roazhon Park di Rennes (Francia).

La diretta tv di Rennes-Milan

La sfida tra Rennes e Milan, valida per i sedicesimi di Europa League, sarà visibile su DAZN e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La partita sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go e Now.