Roma-Feyenoord: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Notte europea per la Roma di Daniele De Rossi impegnata nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Feyenoord. I giallorossi vengono dall’1-1 dell’andata in terra olandese e all’Olimpico partono avvantaggiati per il passaggio del turno. Ma non sarà una gara facile. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Roma (4-3-3) – Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All. De Rossi

Feyenoord (4-3-3) – Wellenereuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao.

All. Slot

Il pronostico di Roma-Feyenoord

La Roma punta forte sull’Europa League, ma per staccare il biglietto che porta agli ottavi dovrà superare il Feyenoord dopo l’1-1 dell’andata. I giallorossi in casa non possono sbagliare, ma la gara non è semplice, soprattutto per De Rossi che in Europa deve ancora maturare la giusta esperienza. Segno 1X.

L’orario di Roma-Feyenoord

La partita fra Roma e Feyenoord, valida per i sedicesimi di Europa League, si disputerà alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma.

La diretta tv di Roma-Feyenoord

La partita tra Roma e Feyenoord sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), da Dazn e anche in chiaro su TV8.