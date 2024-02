Roma, Totti per rimediare agli errori della dirigenza. Giannini: “sarebbe un bene per club e tifosi”

CalcioWeb

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi alla Roma ha permesso alla squadra di cambiare passo, ma la situazione non è poi così entusiasmante. La dirigenza ha commesso evidenti errori nel corso degli ultimi anni e la vittoria della Conference League non può essere considerato un traguardo ambizioso. E nemmeno la finale di Europa League conquistata nella stagione successiva.

La Roma merita palcoscenici ben più importanti e gli ultimi campionati in Serie A non sono stati all’altezza. La società non è stata in grado di costruire un progetto vincente e solido e anche le ultime sessioni di calciomercato non sono state di certo entusiasmanti. E’ arrivato qualche calciatore di nome (su tutti Dybala), ma nel complesso la squadra è formata da calciatori reduci da gravi infortuni o riserve nelle altre squadre. I tifosi sono sempre più delusi dalla dirigenza e hanno manifestato tutto il malcontento dopo l’esonero di Mourinho. Solo l’arrivo di un’altra bandiera, Daniele De Rossi, ha un po’ attenuto la contestazione.

Roma, torna Totti con De Rossi?

La Roma ha bisogno di figure di un certo spessore in dirigenza per limitare i danni di una società sempre più spalle al muro anche agli occhi dei tifosi giallorossi. Il ritorno di Francesco Totti è un’ipotesi sempre più percorribile: “in futuro può succedere di tutto, vediamo”, aveva detto l’ex calciatore a Rai Sport.

Oggi un’altra bandiera romanista, Giuseppe Giannini, ha affrontato l’argomento: “da tifoso, da conoscente dei due, da ex anche comunque capitano, è chiaro che farebbe piacere vederli insieme per la Roma e lavorare in coppia per la Roma, sarebbe veramente una cosa bella. Come hanno fatto Baresi e Maldini al Milan, perché no”, dice Giannini all’Adnkronos.

“Non so le strategie, le idee e gli obiettivi della società. Però rivedere all’interno della Roma personaggi importanti fa piacere e credo che sia un buon biglietto da visita per tutti. Soprattutto per la proprietà”. Totti non ha il patentino di direttore sportivo, posto lasciato libero da Tiago Pinto, ma potrebbe svolgere il ruolo di direttore dell’area tecnica.

“Sì, e poi Totti può fare qualsiasi cosa, perché una volta rientrato in società il ruolo di Francesco credo che sia quello appunto vicino al campo: direttore tecnico o comunque consigliere tecnico, comunque è una coppia che potrebbe essere molto affiatata. Hanno giocato insieme tanti anni. E poi potrebbe essere positiva per la società stessa e per la città”.