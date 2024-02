Salernitana, nuovo ribaltone: Liverani già a rischio, lo scenario è clamoroso

CalcioWeb

La situazione in casa Salernitana sembra difficile da recuperare. La salvezza è ancora alla portata, ma giornata dopo giornata le speranze si affievoliscono. Tre cambi in panchina in stagione non hanno portato i risultati sperati. I punti raccolti sono 13 in 26 giornate, uno ogni 2 partite. Nelle 8 partite del 2024 ne è arrivato appena 1. La scossa prospettata con l’arrivo di Liverani al posto di Inzaghi non è arrivata: 2 sconfitte e 6 gol subiti.

La delusione di Iervolino

“Il presidente è molto deluso, dai calciatori, dalle promesse fatte, dai loro procuratori che avevano prospettato ben altra situazione. Il sentimento è di amarezza e delusione. Tutti sono sotto esame, anche l’allenatore“, ha dichiarato ieri sera l’a.d. Maurizio Milan, facendosi portavoce del pensiero del presidente Iervolino, dopo il ko contro il Monza. Possibile all’orizzonte un nuovo ribaltone in panchina.

Salernitana: Liverani a rischio, ritorna Pippo Inzaghi?

Due sconfitte, 0 punti raccolti, 6 gol subiti. Il tutto dando fiducia a modulo, idee e calciatori in continuità con le idee di Inzaghi. Liverani non ha cambiato una virgola nella Salernitana e, com’è logico che sia, anche i risultati sono rimasti tali. A cosa è servito, dunque, cambiare allenatore? Il segnale forte che si prospettava non è arrivato. Anzi, si è perso anche il rapporto che la squadra aveva costruito con l’allenatore. È per questo che la posizione di Liverani potrebbe già essere a rischio in vista delle gare delicate contro Udinese e Cagliari. Un quarto allenatore? Impossibile. Più probabile il ritorno di Pippo Inzaghi che non si era lasciato benissimo dopo l’esonero.